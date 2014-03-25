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روماريو لنيمار: اترك مشاكلك خارج الملعب وتعلم من ميسي

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روماريو لنيمار: اترك مشاكلك خارج الملعب وتعلم من ميسي روماريو لنيمار: اترك مشاكلك خارج الملعب وتعلم من ميسي

ريو دي جانيرو، (إفي): نصح اللاعب البرازيلي السابق روماريو اليوم مواطنه نيمار بترك مشاكله "خارج الملعب"، ومحاولة التعلم مما يفعله زميله في برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي "داخل المستطيل الأخضر".

وقال روماريو في حسابه على (تويتر) الاجتماعية "أي لاعب يمر بمراحل جيدة وسيئة، ليس نيمار فقط، نصيحتي له هو أن يتحلى بشخصية قوية ويترك مشاكله خارج الملعب".

واعتبر اللاعب السابق أن نيمار "سينضج بصورة أكبر في مسيرته الاحترافية وسيمنح البرازيليين الكثير من لحظات السعادة"، لذا نصحه بضرورة التعلم من ميسي الذي اعتبره "واحدا من أفضل لاعبي العالم".

وقال روماريو الذي توج بكأس العالم 1994 وسبق له الاحتراف في صفوف برشلونة "إنه يلعب بجانب واحد من أفضل لاعبي العالم، ويمكنه الاستفادة من ذلك، أنا كنت ميسي عصري واللاعبون كانوا يحبون التعلم مني".

يشار إلى أن نيمار يقدم مستوى متذبذبا مع البرسا منذ المشاكل التي ظهرت بخصوص قيمة انتقاله الحقيقية من ناديه السابق سانتوس البرازيلي إلى النادي الكتالوني

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