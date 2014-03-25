' سبورت ' تكشف تفاصيل الحوار بين ميسي وبيبي في الكلاسيكو

زعمت صحيفة "سبورت" الكتالونية أنها نجحت في التوصل لتفاصيل الحوار الذي جمع بين ليونيل ميسي ساحر برشلونة وبيبي مدافع ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود برشلونة للفوز 4-3 على غريمه في ملعب سنتياجو برنابيو في الدوري الإسباني يوم الأحد.

وظهر اللاعبان في لقطة خلال المباراة وهما يتبادلان الحديث، ولكن وضع كلا منهما يده على فمه حتى لا يُفهم كلامهما.

ولكن صحيفة "سبورت" نشرت تقريرا يوم الثلاثاء، زعمت فيه أنها توصلت للحديث بين اللاعبين.

البداية كانت من بيبي الذي قال لميسي: "انت دائما ضعيف ولا تفعل شئ أمامي".

ليرد الساحر الأرجنتيني –بحسب الصحيفة - "أنا دائما أسجل فيكم، وانت تظهر في كل صور أهدافي".