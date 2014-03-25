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برشلونة: غير مسموح لنا بالأخطاء

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برشلونة: غير مسموح لنا بالأخطاء برشلونة: غير مسموح لنا بالأخطاء

برشلونة /أ ش أ/ أعرب تاتا مارتينو مدرب برشلونة الإسباني عن اعتقاده بأن عدم احتلال النادى الكتالونى لمركز افضل فى الليجا الإسباني، على الرغم من أنه فاز مرتين على ريال مدريد خلال الموسم الحالي يعد خطأ البارسا نفسه.

كان برشلونة قد عاد إلى المنافسة مرة أخرى على لقب الدورى بعد ان فاز يوم الاحد الماضى عل الريال 4 / 3 حيث انه متأخر الان بفارق نقطة واحدة فقط عن متصدرى الترتيب اتليتكو مدريد وريال مدريد.

وذكر مارتينو انه اذا اراد لاعبو البارسا ان يحافظوا على لقب الدورى فإنه ينبغى لهم عدم التعرض لاى عثرات جديدة على غرار تلك التى تعرضوا لها امام ريال سوسيداد وبلد الوليد فى الاسابيع الاخيرة.

وقال المدرب الارجنتينى" لقد سمحت لنا نتيجة مباراة الريال بالعودة التى المنافسة غير انه ينبغى لنا ان نستمر فى اللعب بشكل جيد طيلة المبارايات المتبقية من البطولة حيث انه لا يسعنا ان نقترف اى اخطاء ساذجة فى الفترة القادمة".

وأضاف "لقد دخلت المسابقة الى مراحلها النهائية واذا لم نحافظ على مستوانا فإننا سنعرض فرصتنا للفوز بلقب الدورى واى القاب اخرى لخطر بالغ".

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فيديو اليوم السابع