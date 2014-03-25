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20TH Century Fox تعدّل في مواعيد إطلاق الأفلام

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20TH Century Fox تعدّل في مواعيد إطلاق الأفلام 20TH Century Fox تعدّل في مواعيد إطلاق الأفلام

أعلنت شركة 20TH Century Fox عن بعض التعديلات في مواعيد إطلاق الأفلام الجديدة المنتظرة، فكشفت بأن إطلاق فيلم The Wolverine 2 سيتم في 3 مارس عام 1917 وفيلم The Fantastic Four 2 سيعرض في الصالات العالمية في 14 يوليو 2017. كما كشفت عن فيلم جديد ستتعاون فيه مع شركة Marvel وسيرى النور في 18 يوليو 2018. كما قررت الشركة إطلاق فيلم The Secret Service للمخرج Matthew Vaughn في 24 أكتوبر المقبل بدلاً من 6 مارس 2015. أما فيلم Taken 3 فحدد إطلاقه في 9 يناير 2015 وفيلم المخرج Ridley Scott المقبل Prometheus 2 سيطلق في 4 مارس 2016 وفيلم Frankenstein الذي كان مقرراً عرضه في 16 يناير 2015 فسيؤجّل إلى 2 أكتوبر من العام نفسه.

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