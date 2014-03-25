صور أولى من فيلم Avengers: Age of Ultron

ها هي الصور الأولى التي تم التقاطها في إيطاليا خلال تصوير Avengers: Age of Ultron الجزء الجديد من فيلم The Avengers والذي يشارك في بطولته Robert Downey Jr و Chris Hemsworth و Mark Ruffalo و Chris Evans و Scarlett Johansson و Samuel L. Jackson و Thomas Kretschmann و James Spader والإخراج لـ Joss Whedon، والمنتظر في الصالات العالمية في الأول من مايو عام 2015. وفي الصور نرى الممثل Jeremy Renner الذي يؤدي دور Hawkeye و Elizabeth Olsen التي تؤدي دور Scarlet Witch و Aaron Taylor-Johnson في دور Quicksilver و حتى James Spader في دور Ultron.