لطيفة: والدي مبتور الأصابع ووالدتي أمية لكنها "طبيبة"

قالت المطربة التونسية لطيفة إنها تربّت في منزل لأمّ أميّة لا تعرف القراءة والكتابة وأبٍ مبتور الأصابع.

وأشارت خلال لقاءٍ لها مع الإعلامية بوسي شلبي، على قناة النهار، في برنامج "أحلى النجوم"، إلى أنّ والدتها الأميّة كانت لها بمثابة الطبيبة، إذ كانت على دراية بكلّ شيء، وكانت تُذاكر وإيّاها دروسها، بالرغم من أنّ لطيفة نفسها كانت لا تعلم أنّ والدتها لا تستطيع القراءة والكتابة إلا بالصدفة، حينما طلبت منها التوقيع على إحدى الأوراق الخاصّة بالمدرسة، فأمسكت بالقلم وقامت بالشخبطة فقط، ما أعطاها دليلاً على أنّ والدتها أميّة.

وأضافت لطيفة أنّ والدها رجل عسكريّ، خاض الحرب في المغرب العربي، وفقد بسببها أطراف أصابعه الأربعة.

على الجانب الآخر، تطرقت لطيفة إلى الحديث عن ديكور منزلها، حيث كان يجري اللقاء، فقالت إنها على النقيض من كلّ الناس فهي لا تحبّ التحف والسفرة، إذ تشعر بتوترٍ بوجود ذلك.

وعن إمكانية إعادة تجربة تقديم البرامج، بعد تجربتها السابقة من خلال برنامج "يللا نغني"، قالت إنها لا تمانع، بشرط أن يكون البرنامج غنائياً.

وفي نهاية اللقاء، وجّهت لطيفة كلمة إلى مصر فاعتبرتها بلدها الثاني، مشيرة إلى وقوف مصر الدائم إلى جانب كلّ الدول في أزماتها، مبدية سعادتها بعودة مصر نسبياً إلى الاستقرار.

الجدير ذكره أنّ آخر ألبومات لطيفة كان بعنوان "أحلى حاجة فيا"، وتمّ طرحة قبل أشهر من الآن، بعد غياب ثلاث سنوات عن الساحة الفنية.

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