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هطول أمطار متوسطة على الساحل الشرقي للدولة

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هطول أمطار متوسطة على الساحل الشرقي للدولة هطول أمطار متوسطة على الساحل الشرقي للدولة

هطلت مساء اليوم أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق مختلفة من الساحل الشرقي للدولة ما أدى إلى جريان العديد من الشعاب المائية وتجمع مياه الأمطار في تقاطعات الطرق لتسبب عرقلة طفيفة في حركة السير والمرور . 


> وبدأت الأمطار بالهطول بعد ظهر اليوم على مدينة الفجيرة ومسافي ومربض وسوق الجمعة وشارع الشيخ خليفة بن زايد ووادي سهم وكدرا ووادي اصفني وشوكة والسيجي وثوبان والعديد من الجبال الداخلية لإمارة الفجيرة وعلى امتداد الساحل الشرقي للدولة مرورا بمدينة خورفكان وكلباء ودبا الفجيرة ودبا الحصن ما أدى إلى جريان العديد من الشعاب المائية وتجمع المياه لتشكل برك مائية في مناطق متفرقة وعرقلة طفيفة في حركة السير والمرور في عدد من الطرق .


> ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم ما يبشر بسقوط المزيد من الأمطار في الساعات المقبلة إن شاء الله .

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