محمد بن زايد يلتقي الرئيس الأميركي

التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية وذلك على هامش قمة الأمن النووي التي اختتمت أعمالها اليوم في لاهاي بالمملكة الهولندية.



> جرى خلال اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية - بحث علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.



> وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي والرئيس الأميركي الحديث حول عدد من القضايا التي تهم البلدين ورؤيتهما المشتركة في تعزيز وتطوير الشراكة القائمة بين الجانبين بما يخدم مصالح بلديهما وشعبيهما الصديقين.



> وتطرق اللقاء الى ملف الأزمة السورية وتطوراتها وتداعياتها على المنطقة والأمن والسلم الدوليين والجهود المبذولة من أجل وضع حد لمعاناة السوريين.



> واطلع سمو ولي عهد أبوظبي من الرئيس الأمريكي على مجريات المحادثات القائمة حاليا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني بين ايران ومجموعة 5+1 إضافة الى جهود الولايات المتحدة فيما يتعلق بمفاوضات السلام في الشرق الأوسط.



> وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية بذل الجهود من اجل الحفاظ على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط ودعم الاستقرار في منطقة الخليج العربي ..كما أكدا على مواصلة التباحث والتشاور بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



> حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.