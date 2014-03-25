الشيخ«علي جمعة» يدشن صفحة جديدة للفتاوى على «فيس بوك»

دشن الشيخ علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ، يقوم من خلالها بإصدار الفتاوى الدينية خلال فترة زمنية قصيرة ، لا تتجاوز بضع الدقائق حول عدد من الأمور المجتمعية والظروف الراهنة بواقع فتوى كل دقيقتين.

وجاءت الفتوي الأولي في الدقيقة الــ21 بالزام المُسلم في الدول الغربية بالتزام الشرعية وبيان المرجعية ، وفي الدقيقة 23 بالزام المسلم المقيم في دولة غير دولته باتباع القانون الخاص بها وفي الدقيقة 20 باستنكار أن يوجد هناك ما يسمي بالمصالحة ، وإنما يوجد القبول ونحن سنقبل أبناء مصر عندما يعودوا لمصر وفي الدقيقة 19 بتحريم أن يقتل الجندي المسلم في دولة غربية أشقائه المسلمين .