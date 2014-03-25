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ضبط 200 كيلو بانجو بنفق الشهيد أحمد حمدى

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ضبط 200 كيلو بانجو بنفق الشهيد أحمد حمدى ضبط 200 كيلو بانجو بنفق الشهيد أحمد حمدى

صورة أرشيفية

تمكنت قوات حرس الحدود بالسويس اليوم الثلاثاء من احباط تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر داخل سيارة أسمنت قبل مرورها بنفق الشهيد أحمد حمدى.

تلقى مكتب حرس حدود الجيش الثالث بالسويس اخطارا من عناصر التأمين من قبل حرس الحدود المتمركزة بنفق الشهيد حمد حمدى بنجاحهم من ضبط سيارة تحمل أسمنت قادمة من مصنع لتصنيع مواد البناء بمنطقة رأس صدر بجنوب سيناء حيث تبين اثناء فحصها أن السائق قام بعمل مخزن سرى بالسيارة بين شكائر الاسمنت وتم ضبط 97 لفافة بانجو تزن 200 كيلو.

وبمناقشة السائق اعترف انه كان سيسلم هذه اللفافات إلى أحد الأشخاص بالقاهرة لترويجها خلال اعياد شم النسيم ، حيث تم التحفظ على المضبوطات والسيارة والسائق باحد المناطق العسكرية وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لتولى التحقيقات .

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