أوكرانيا : فرض نظام تأشيرات دخول بين كييف وموسكو أمر سابق لأوانه

اعتبر رئيس الوزراء الأوكرانى أرسينى ياتسينيوك أن فرض نظام تأشيرات دخول بين بلاده وروسيا “أمر سابق لأوانه”.

وأضاف ياتسينيوك – فى تصريح له اليوم الثلاثاء نقلته وكالة أنباء “نوفوستى” الروسية – أن “مثل هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر سلبا على أوكرانيا قبل روسيا”، مشيرا إلى أن الانعكاسات السلبية ستمس، فى المقام الأول، سكان شرق وجنوب البلاد الذين يسافرون إلى روسيا طلبا للعمل ويحتفظون بعلاقات قربى على الجهة الثانية من الحدود.

يشار إلى أن أكثر من 3 ملايين مواطن أوكرانى عملوا فى الأراضى الروسية فى العام الماضى، وكسب هؤلاء دخلا يقارب 30 مليار دولار إجمالا.

وكان سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكرانى أندرى باروبى قد أعلن أن المجلس كلف وزارة الخارجية الأوكرانية باعتماد نظام تأشيرات الدخول مع روسيا.

أ ش أ