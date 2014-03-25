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البرلمان الليبى يقرر إجراء انتخابات لاختيار الأمازيغ بلجنة الستين

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البرلمان الليبى يقرر إجراء انتخابات لاختيار الأمازيغ بلجنة الستين البرلمان الليبى يقرر إجراء انتخابات لاختيار الأمازيغ بلجنة الستين

قرر المؤتمر الوطني العام الليبي –البرلمان- إجراء انتخابات تكميليّة لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بالدائرة الفرعية “زوارة” ومدن جبل نفوسة كافة.

ونصّ القرار رقم (26) لسنة (2014) على أن تجرى انتخابات تكميلية فى الدائرة الرئيسية الرابعة “الزاوية”، بالدائرتين الفرعيتين الثالثة “زوارة” والخامسة “مدن جبل نفوسة وكافة قراها” التى لم تشارك فى العملية الانتخابية، وفق ضوابط واشتراطات القانون رقم (17)، بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية، وأن يقتصر التنافس في الدائرة الفرعية الخامسة على المقعد المخصص للأمازيغ.

كما نص القرار على أن تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وضع اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية، وتحديد المواعيد اللازمة لاستكمال كافة مراحل الانتخابات التكميلية، فى الدوائر والمراكز الانتخابية السالفة الذكر، ويتم اعتماده من المؤتمر الوطنى العام.

وأصدر المؤتمر قرارًا باستئناف العملية الانتخابية في بعض الدوائر والمراكز الانتخابية المُعطلة. ونص القرار رقم (25) لسنة 2014، على تولى المفوضية العليا للانتخابات اقتراح موعد للاقتراع، يتم اعتماده من قبل المؤتمر الوطني العام.

أ ش أ

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