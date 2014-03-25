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المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والآباء المثاليين بشمال سيناء

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المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والآباء المثاليين بشمال سيناء المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والآباء المثاليين بشمال سيناء

نظمت مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة شمال سيناء،اليوم، حفلا لتكريم الامهات المثاليات والاباء المثاليين علي مستوي المحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات، بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، بحضور اللواء السيد عبد الفتاح حرحور،محافظ شمال سيناء، واللواء مدحت صالح سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد سليمان،مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية، ورؤساء مجالس المدن ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.

وجه المحافظ خلال كلمته بالحفل، الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي، علي اختيار الام المثالية الاولي علي مستوي الجمهورية من محافظة شمال سيناء وهي يسريه محمود محمد عمارة..مؤكدًا أن هذا الاختيار تشريف لكل أبناء سيناء.. وإحدي ثمرات ثورة يناير المجيدة..حيث لا تهميش لسيناء ولا تهميش لأبنائها، فلهم كل الحقوق والواجبات كأبناء المحافظات الاخري.

من جانبه أكد مدير مديرية التضامن الاجتماعي علي أن إختيار الامهات المثاليات نتيجة ما قدمنه لابنائهن وللمجتمع خلال سنوات كثيرة..فكل واحدة منهن لها قصة كفاح تحكي للاجيال القادمة لتستفيد منها تلك الاجيال.

وأكد الدكتور امين عبد الواجد أمين،وكيل وزارة الاوقاف، أن الاسلام أوصي بالعناية والرعاية وطاعة الوالدين بشكل عام..وطاعة الام بشكل خاص..مستدلا علي ذلك من كتاب الله وسنة نبيه.

وفي نهاية الحفل قام المحافظ بمنح شهادات التقدير والمكافات المالية للامهات المثاليات والاباء المثاليين وهم: يسريه محمود محمد عمارة، ليلي عبد المجيد محمد عبد الواحد، مديحه محمد عثمان أحمد، عزه عبد الحميد بركات أبوالعينين، انتصار عطية السيد هيكل، فاطمة سالم سلامة سالم، زغلول محمد داود المسلماني، وجابر سالم محمد سالم.

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