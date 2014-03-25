القبض على عضوين بجماعه الإخوان قاموا بإتلاف ماكينات الصرافه بالدقهلية

ألقت الأجهزة الامنية، القبض على عضوين بجماعه الاخوان، يقومون باتلاف ماكينات الصرافه.

تلقى اللواء حسن عبد الحى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمديرية ببلاغ لقسم شرطة ميت غمر من مسئول الأمن الادارى بالبنك الاهلى (فرع ميت غمر)ربقيام مجهولين بإلقاء مادة لاصقة على لوحة مفاتيح ماكينة الصرف الالى مما أدى إلى تعطليها.

تم تشكل فريق بحث برئاسة العميد مدير إدارة البحث الجنائى ضم ضباط إدارة البحث والإدارة العامة للأمن الوطنى والأمن العام بالدقهلية، وأسفرت جهود الفريق من خلال وضع خطة بحث شاملة إلى أن ارتكاب الحادث التخريبى تنظيم ارهابى منتمى لجماعة الأخوان الإرهابية ضم كلا من مصطفى السيد مصطفى حشيش سن 37 مدرس ومقيم بناحية سمبو مقام مركز ميت غمراحمد عبد الغنى احمد سن 41 مدرس ومقيم بناحية كوم النور مركز ميت غمربتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما، إعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بوضع مادة لاصقة (أمير)على لوحة المفاتيح، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1436 أدارى قسم شرطة ميت غمر لسنة 20.