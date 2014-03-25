المفتي السابق علي جمعة على “فيس بوك” .. فتوى كل دقيقتين

قام فضيلة الشيخ علي جمعة ، المفتي السابق للديار المصرية عبر صفحته علي موقع اللتواصل الاجتماعي ، فيس بوك ، خلال الدقائق السابقة ، بإصدار أكثر من فتوي خلال فترة زمنية قصيرة ، لا تتجاوز بضع الدقائق.

حيث جاءت الفتوي الأولي في الدقيقة الــ21 بالزام المُسلم في الدول الغربية بالتزام الشرعية وبيان المرجعية ، وفي الدقيقة 23 بالزام المسلم المقيم في دولة غير دولته باتباع القانون الخاص بها وفي الدقيقة 20 باستنكار أن يوجد هناك ما يسمي بالمصالحة ، وإنما يوجد القبول ونحن سنقبل أبناء مصر عندما يعودوا لمصر وفي الدقيقة 19 بتحريم أن يقتل الجندي المسلم في دولة غربية أشقائه المسلمين .