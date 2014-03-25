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المفتي السابق علي جمعة على “فيس بوك” .. فتوى كل دقيقتين

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علي جمعه - أرشيفية

علي جمعه – أرشيفية

قام فضيلة الشيخ علي جمعة ، المفتي السابق للديار المصرية  عبر صفحته  علي موقع اللتواصل الاجتماعي ، فيس بوك ، خلال الدقائق السابقة ، بإصدار أكثر من فتوي خلال فترة زمنية قصيرة ، لا تتجاوز بضع الدقائق.

حيث جاءت الفتوي الأولي في الدقيقة الــ21 بالزام المُسلم في الدول الغربية بالتزام الشرعية وبيان المرجعية ، وفي الدقيقة 23 بالزام المسلم المقيم في دولة غير دولته باتباع القانون الخاص بها  وفي الدقيقة 20 باستنكار أن يوجد هناك ما يسمي بالمصالحة ، وإنما يوجد القبول ونحن سنقبل أبناء عندما يعودوا لمصر وفي الدقيقة 19 بتحريم أن يقتل الجندي المسلم في دولة غربية أشقائه المسلمين  .

 

 

 

 

صفحة الدكتور علي جمعه علي الفيس بوك

صفحة الدكتور علي جمعه علي الفيس بوك

 

 

 

 

علي جمعه علي الفيس بوك

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