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إنهيار جسر يحجز مياه الصرف الصحي ببني سويف الجديدة .. و قطع طريق المنيا

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إنهيار جسر يحجز مياه الصرف الصحي ببني سويف الجديدة .. و قطع طريق المنيا إنهيار جسر يحجز مياه الصرف الصحي ببني سويف الجديدة .. و قطع طريق المنيا

صورة أرشيفية

تسبب انهيار مفاجيء في جسر كان يحجز مياه الصرف الصحي الناتجة عن محطة معالجة مياه الصرف بمدينة بني سويف الجديدة ـ مساء اليوم ـ في قطع طريق بني سويف ـ المنيا الصحراوي الشرقي الذي غمرته المياه وأدت إلى توقف حركة سير السيارات القادمة من محافظات الصعيد إلى بني سويف .

أكد المستشار مجدي البتيتي ، محافظ بني سويف أنه اتصل بوزير الإسكان لسرعة إيجاد حل عاجل للمشكلة يحول دون تفاقمها ووصول المياه للمناطق السكنية بالمدينة ، وقال إنه شكل لجنة عاجلة من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، واللواء محمد عزت ، السكرتير العام للمحافظة ، وخالد إبراهيم عويس ، رئيس مدينة بني سويف للتوجه ـ فورا ـ للمنطقة ومتابعة الموقف لحل المشكلة من خلال شركة مياه الشرب التي تحركت بمعداتها إلى المنطقة لإعادة إصلاح الجسر المتهدم، أو إيجاد حل عاجل وبديل بشكل مؤقت لحين إيجاد حل نهائي للمشكلة من خلال وزارة الإسكان وجهاز مدينة بني سويف الجديدة .

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