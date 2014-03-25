الكسب غير المشروع ينهي تحقيقاته مع “عبدالله كمال”

أنهي جهاز الكسب غير المشروع ، التحقيق في بلاغ تقدم به محامون إخوان عبدالله كمال ، رئيس التحرير السابق لجريدة روزاليوسف، والذي تقدم به المحامون في مارس ٢٠١١.

اتهم المحامون ” كمال” بالكسب غير المشروع ، وقد بدأت التحقيقات في إبريل ٢٠١١ ، وانتهت في إبريل ٢٠١٤ – علي مدي ثلاث سنوات كاملة -وقد قرر مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أنه لا يوجد أي وجه لإقامة هذه الدعوة من الأساس.

وعبر صفحة عبدالله كمال علي موقع فيس بوك ، جاء رد فعله قال “الحمد لله .. والشكر الجزيل للمحاميه القديرة الاستاذه أميره بهي الدين ، وكل المحامين في مكتبها المحترم”.