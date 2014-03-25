أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الكسب غير المشروع ينهي تحقيقاته مع “عبدالله كمال”

Google+ Print
عبدالله كمال

عبدالله كمال

أنهي جهاز الكسب غير المشروع ، التحقيق في بلاغ تقدم به محامون إخوان عبدالله كمال ، رئيس التحرير السابق لجريدة روزاليوسف، والذي تقدم به المحامون   في مارس ٢٠١١.

اتهم المحامون ” كمال”   بالكسب غير المشروع ، وقد بدأت التحقيقات في إبريل ٢٠١١ ، وانتهت في إبريل ٢٠١٤ – علي مدي ثلاث سنوات كاملة -وقد قرر مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أنه لا يوجد أي وجه لإقامة هذه الدعوة من الأساس.

وعبر صفحة  عبدالله كمال علي موقع فيس بوك  ، جاء رد فعله قال “الحمد لله .. والشكر الجزيل للمحاميه القديرة الاستاذه أميره بهي الدين ، وكل المحامين في مكتبها المحترم”.

تبرئة عبدالله كمال

تبرئة عبدالله كمال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا