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رئيس جمهورية جيبوتي:أن بلاده تقف الى جانب الصومال منذ إندلاع أزمته في التسعينيات

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رئيس جمهورية جيبوتي:أن بلاده تقف الى جانب الصومال منذ إندلاع أزمته في التسعينيات رئيس جمهورية جيبوتي:أن بلاده تقف الى جانب الصومال منذ إندلاع أزمته في التسعينيات

أكد رئيس جمهورية جيبوتي عمر جيله ، أن التضامن بين مختلف الدول العربية هو أمر مطلوب في الوقت الحاضر أكثر من اي وقت مضى.
> وأضاف ، أن إستقرار منطقة الشرق الأوسط ، لا يمكن تحقيقه إلا باقامة الدولة الفلسطينية ، وعاصمتها القدس الشرقية ،  مؤكدا عدم إغفال معاناة الشعب الفلسطيني مع الإحتلال الإسرائيلي .

وقال “أن هناك جهودا إقليمية ودولية ، تجري على قدما وساق لنشر الإستقرار لربوع الصومال ، رغم كل التحديات التي تواجهها الصومالية لاسيما الأمنية منه والإقتصادية.

فى سياق متصل ، أضاف جيلة ، أن بلاده تقف الى جانب الصومال منذ إندلاع أزمته في التسعينيات ، وإن بلاده تشارك في قوات حفظ السلام ، مشيرا الى أنها القوات العربية الوحيدة التي تعمل في الصومال .

حيث وجه التهنئة الى الشعب التونسي ، لما حققه من تقدم نحو طريق الديمقراطية بعد إعتماد الدستور الجديد .

وبالنسبة للأزمة السورية ، قال إنه يجب الضغط على جميع الأطراف لإنهاء الصراع السوري،  وإعتماد الحوار السياسي كحل أمثل لحل هذه الازمة.
> أ ش أ

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