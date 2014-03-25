رئيس جمهورية جيبوتي:أن بلاده تقف الى جانب الصومال منذ إندلاع أزمته في التسعينيات

أكد رئيس جمهورية جيبوتي عمر جيله ، أن التضامن بين مختلف الدول العربية هو أمر مطلوب في الوقت الحاضر أكثر من اي وقت مضى.

> وأضاف ، أن إستقرار منطقة الشرق الأوسط ، لا يمكن تحقيقه إلا باقامة الدولة الفلسطينية ، وعاصمتها القدس الشرقية ، مؤكدا عدم إغفال معاناة الشعب الفلسطيني مع الإحتلال الإسرائيلي .

وقال “أن هناك جهودا إقليمية ودولية ، تجري على قدما وساق لنشر الإستقرار لربوع الصومال ، رغم كل التحديات التي تواجهها الحكومة الصومالية لاسيما الأمنية منه والإقتصادية.

فى سياق متصل ، أضاف جيلة ، أن بلاده تقف الى جانب الصومال منذ إندلاع أزمته في التسعينيات ، وإن بلاده تشارك في قوات حفظ السلام ، مشيرا الى أنها القوات العربية الوحيدة التي تعمل في الصومال .

حيث وجه التهنئة الى الشعب التونسي ، لما حققه من تقدم نحو طريق الديمقراطية بعد إعتماد الدستور الجديد .

وبالنسبة للأزمة السورية ، قال إنه يجب الضغط على جميع الأطراف لإنهاء الصراع السوري، وإعتماد الحوار السياسي كحل أمثل لحل هذه الازمة.

> أ ش أ