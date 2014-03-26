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أبوالفضل نيابة عن د. حلمى الحديدى رئيس حزب نصر بلادى يطمئن على صحة الأنبا ميخائيل ويتمنى له الشفاء العاجل

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أبوالفضل نيابة عن د. حلمى الحديدى رئيس حزب نصر بلادى يطمئن على صحة الأنبا ميخائيل ويتمنى له الشفاء العاجل أبوالفضل نيابة عن د. حلمى الحديدى رئيس حزب نصر بلادى يطمئن على صحة الأنبا ميخائيل ويتمنى له الشفاء العاجل

 أسيوط : عبير سعد أكد الأستاذ محمد أبوالفضل قيامه بزيارة القس بيتر توفيق سكرتير الأنبا ميخائيل مطران كرسى أسيوط نيابة عن الدكتور حلمى الحديدى وممثلا عن الأمانة العامة لحزب نصر بلادى للأطمئنان على صحة الأنبا ميخائيل مطران أسيوط وتوابعها وتتابع الأمانة العامة الحالة الصحية للأنبا متمنية له الشفاء العاجل ، يذكر أن الفريق الطبى المعالج لنيافة الانبا ميخائيل مطران كرسى أسيوط وتوابعها أفاد يتعرض الى نزيف فى المخ ادى الى قصور فى الدوره الدمويه وضعف شديد فى المناعه مما يؤدى تعرض نيافته الى عدوه متكرره وحدوث انتكاسه فى الحاله الصحيه

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