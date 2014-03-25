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الرئيس الصومالى:بلاده تواجه خطر حقيقى من قبل الجماعت الإرهابية تحت إسم الدين

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الرئيس الصومالى:بلاده تواجه خطر حقيقى من قبل الجماعت الإرهابية تحت إسم الدين الرئيس الصومالى:بلاده تواجه خطر حقيقى من قبل الجماعت الإرهابية تحت إسم الدين

أكد الرئيس الصومالي ، حسن شيخ محمود ، أن بلاده إتخذت خطوات جادة لتعزيز ركائز الدولة ، تمثلت في مجالات إعادة بناء المؤسسات الأمنية والمالية وتفعيل البرامج التنموية .

وأوضح ، أن الصومال تواجه تحديات كبيرة نتيجة الحروب الأهلية المتعاقبة والتجاذبات السياسية المختلفة، مشيرا الى ضرورة مكافحة الإرهاب الذي يعصف بالعديد من الدول العربية في الوقت الراهن.

وأشار الى أن بلاده تواجه خطر حقيق من قبل الجماعت الإرهابية والتخريبية ، التي تعمل تحت اسم الدين.

ودعا الرئيس الصومال الدول العربية ، لتقديم الدعم للشعب الصومالي ليس إقتصاديا فقط ، وإنما أمنيا وسياسيا وإجتماعيا.
> أ ش أ

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