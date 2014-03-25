ضبط مولوتوف وقنابل بدائية بشقه مؤجره لطلاب إخوان بالمنيا

نجحت أجهزة الأمن بالمنيا في ضبط عبوات مولوتوف وقنابل بدائيه داخل شقه مؤجره لطلاب أخوان بحي شاهين بمدينة المنيا.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا ، إخطاراً بنشوب حريق بشقة بمنطقة عزبة شاهين ، وتمت السيطرة عليه ، وبالإنتقال والفحص تبين وجود عبوات مولوتوف وجراكن بنزين , وعثر علي قنابل محلية الصنع ، ووصلة كربونية بها فتيل فرد محلي ، ولاب توب وطابعة، 32 طلقة مختلفة الأعيرة ، جركن بنزين وزجاجتين بهما مواد كيماوية، ونبلة ، و100 بلية حديد ، وكمية كبيرة من المسامير ., وتبين أن الشقة مؤجره لطلاب بالجامعة ، وعثر علي 5 بطاقات رقم قومي , وتبين أنها تستخدم في تصنيع مواد حارقه لاستخدامها في استهداف ضد الجيش والشرطة , وحرر محضراً بالواقعة.