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الرئيس التونسى: المنطقة العربية تعاني من الطائفية والإرهاب ونحن معرضين للتقسيم

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الرئيس التونسى: المنطقة العربية تعاني من الطائفية والإرهاب ونحن معرضين للتقسيم الرئيس التونسى: المنطقة العربية تعاني من الطائفية والإرهاب ونحن معرضين للتقسيم

أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ، أن المسيرة الإنتقالية في تونس مستمرة لبناء الدولة الديمقراطية المدنية لتوفير تطلعات الشعب التونس من الحرية والإستقرار.
> وأضاف ، إن المنطقة العربية تعاني من الطائفية والإرهاب والتقسيم،  مما يدفع المواطن العربي إلى الوراء بحثا عن الحماية والعدالة بدلا من البحث عن الإرتقاء والتقدم .

وأوضح المرزوقي فى كلمته ، أن المنطقة العربية مهدده بحروب قوية نتيجة الثورات ، والثورات المضادة لذلك يجب التضافر لمنع مثل هذه الحروب ، التي تؤدي إلى تقسيم الدول العربية .

وأشار إلى أن الحل السياسي في سوريا هو الحل الأمثل بين كافة الأطراف ، لأن الأوضاع الحالية يدفع ثمنها أبناء الشعب السوري ، مؤكدا على ضرورة وقف حمام الدم فى سوريا .

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