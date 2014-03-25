الرئيس التونسى: المنطقة العربية تعاني من الطائفية والإرهاب ونحن معرضين للتقسيم

أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ، أن المسيرة الإنتقالية في تونس مستمرة لبناء الدولة الديمقراطية المدنية لتوفير تطلعات الشعب التونس من الحرية والإستقرار.

> وأضاف ، إن المنطقة العربية تعاني من الطائفية والإرهاب والتقسيم، مما يدفع المواطن العربي إلى الوراء بحثا عن الحماية والعدالة بدلا من البحث عن الإرتقاء والتقدم .

وأوضح المرزوقي فى كلمته ، أن المنطقة العربية مهدده بحروب قوية نتيجة الثورات ، والثورات المضادة لذلك يجب التضافر لمنع مثل هذه الحروب ، التي تؤدي إلى تقسيم الدول العربية .

وأشار إلى أن الحل السياسي في سوريا هو الحل الأمثل بين كافة الأطراف ، لأن الأوضاع الحالية يدفع ثمنها أبناء الشعب السوري ، مؤكدا على ضرورة وقف حمام الدم فى سوريا .