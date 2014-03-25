مدير مشروع تغذية المدارس بوزارة الزراعة: هناك فساد في مناقصات الوجبات

أكد الدكتور سعد الانصاري، مدير مشروع تغذية المدارس بوزارة الزراعة، تعليقًا على وجبات المدارس الفاسدة التى وقعت أكثر من مرة في محافظات مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية أن هناك فساد في مناقصات وجبات التغذية المدرسية، ومن هنا دخلت مصانع تحت السلم .

وأضاف في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج “مانشيت” أن جميع الحالات المصابة بمصر جراء وجبات المدارس ليس لوزارة الزراعة اي صلة بها، موضحا ان وزارة الزراعة انتجت 100 مليون وجبة في 15 محافظة ولا توجد حالة تسمم واحدة من وجبات وزارة ،وتسال ما هي نوعية البسكويت الذي يتكلف 15 قرش.

وأكد ان المدارس ليس من قدرتها التخزين فتقوم الشركات بانتاج الكمية كاملة وتقوم بارسال الكمية الخاصة بالترم الاول وان هناك فساد في المناقصات في المحافظات بخصوص تغذية المدارس واكد د. انصاري انه يتحدى وجود حالة تسمم واحدة منذ العمل بمشروع وزارة الزراعة منذ انشاءه عام 2007.موضحًا ان هنالك لجنة بتطوير الوجبات والمصانع الخاصة بالوجبات المدرسية.