الرئيس السودانى : نجاح الجامعة العربية مرهون بقدرتها على معالجة أوضاع سوريا

أكد الرئيس السوداني عمر البشير ، أن القمة العربية تأتي في ظل الأوضاع التي تشهدها بعض الدول العربية ، وعلى رأسها الوضع المتفاقم في سوريا ، موضحا أن نجاح الجامعة العربية مرهون بقدرتها على معالجة أوضاع سوريا.

> وأضاف البشير، أن الحل السلمي هو الحل الأمثل ، الذي يشمل كل مكونات الساحة السورية لبسط السلام ، وعودة الإستقرار إلى ربوع سوريا قبل أن تقض المواهات العنيفة على ما تبقى من إرثها الحضاري والتاريخي .

> وأعرب البشير عن ثقته ، بأن هذه القمة سوف تعالج الظروف غير العادية ، التي تمر بها المنطقة العربية من خلال التعاون بين كافة أقطار العالم العربي ، ووجه البشير التهنئة إلى الشعب التونسي على إنجاز الدستور الجديد الذي تم بتوافق نموذجي .

فى سياق متصل ، هنأ البشير اليمن على النتائج الإيجابية لمؤتمر الحوار الوطني ، وقال “إن الشعب السوداني يواجه حملة مغرضة للنيل منه ، وتشويه صورته في العالم من خلال تأجيج نار الفتنة والحروب لإستنزاف موارده الطبيعية” .

وجدد البشير ” تمسك الشعب السوداني بمبادىء الجامعة العربية ، في إطار التضامن والتكامل لتحقيق الأمن والتنمية للشعوب العربية ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ومحاربة الإرهاب والتطرف “.