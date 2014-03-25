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الرئيس السودانى : نجاح الجامعة العربية مرهون بقدرتها على معالجة أوضاع سوريا

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الرئيس السودانى : نجاح الجامعة العربية مرهون بقدرتها على معالجة أوضاع سوريا الرئيس السودانى : نجاح الجامعة العربية مرهون بقدرتها على معالجة أوضاع سوريا

أكد الرئيس السوداني عمر البشير ، أن القمة العربية تأتي في ظل الأوضاع التي تشهدها بعض الدول العربية ، وعلى رأسها الوضع المتفاقم في سوريا ، موضحا أن نجاح الجامعة العربية مرهون بقدرتها على معالجة أوضاع سوريا.
> وأضاف البشير،  أن الحل السلمي هو الحل الأمثل ، الذي يشمل كل مكونات الساحة السورية لبسط السلام ، وعودة الإستقرار إلى ربوع سوريا قبل أن تقض المواهات العنيفة على ما تبقى من إرثها الحضاري والتاريخي .
> وأعرب البشير عن ثقته ، بأن هذه القمة سوف تعالج الظروف غير العادية ، التي تمر بها المنطقة العربية من خلال التعاون بين كافة أقطار العالم العربي ، ووجه البشير التهنئة إلى الشعب التونسي على إنجاز الدستور الجديد الذي تم بتوافق نموذجي .

فى سياق متصل ، هنأ  البشير اليمن على النتائج الإيجابية لمؤتمر الحوار الوطني ،  وقال “إن الشعب السوداني يواجه حملة مغرضة للنيل منه ، وتشويه صورته في العالم من خلال تأجيج نار الفتنة والحروب لإستنزاف موارده الطبيعية” .

وجدد البشير ” تمسك الشعب السوداني بمبادىء الجامعة العربية ، في إطار التضامن والتكامل لتحقيق الأمن والتنمية للشعوب العربية ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ومحاربة الإرهاب والتطرف “.

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