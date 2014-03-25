خاص "سيدتي نت": عبدالله السدحان وناصر القصبي معاً من جديد

صرّحت مصادر خاصّة وموثوق بها لـ "سيدتي نت" أنّ هناك احتمالاً لعودة أشهر ثنائيّ كوميديّ سعوديّ إلى العمل سوياً، مؤكّدة أنّ أحد المنتجين السعوديين الكبار سيعقد اجتماعاً مع الثنائي ناصر القصبي وعبدالله السدحان خلال أيّام، من أجل تقديم عرض مغرٍ للنجمين للمشاركة في مسلسل يُعرض في رمضان المقبل على قناة شهيرة.

وأشارت المصادر إلى أنّ المسلسل الذي قد يجمع النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان يدور بين فكرتين؛ الأولى هي تقديم جزء جديد من المسلسل السعودي الأشهر "طاش ما طاش"، يحمل الرقم 19، بعد انفصال النجمين وتوقف العمل منذ ما يُقارب الثلاثة أعوام، بالرغم من استمرار الشراكة بين القصبي والسدحان حتى الآن من خلال شركة "الهدف" للإنتاج الفني، فيما الفكرة الثانية تتمثل باستكمال مسلسل "كلنا عيال قرية"، الذي كان مقرراً تقديم جزءين منه.

النجمان يغيبان في رمضان

حتى الآن، وقبيل هذا الاجتماع الفني المرتقب، يبدو أنّ النجمين السعوديين ناصر القصبي وعبدالله السدحان سيغيبان عن دراما رمضان 2014، إذ إن القصبي قرّر أن يغيب هذا العام عن تقديم مسلسل من بطولته في رمضان، بعد أقاويل عن دخوله في عمل يجمعه بالنجم الكويتي عبدالحسين عبدالرضا، بعد أن حققا نجاحاً لافتاً في شهر رمضان المنصرم على mbc، من خلال مسلسل "أبو الملايين". لكن الظاهر أن عبدالرضا دخل في مسلسل من بطولته، فيما فضّل القصبي الغياب، إلا من المشاركة في بعض حلقات المسلسل الكوميدي "واي فاي 3" الذي سيعرض على mbc خلال رمضان المقبل.

وبالنسبة إلى الفنان عبدالله السدحان، فقد أكد نواف السدحان نجله، ومدير الإنتاج في شركته "فن المحلية"، والمشرف العام على مسلسل والده "هذا حنا"، الذي عرض على شاشة التلفزيون السعودي في رمضان الماضي، خلال تصريح خاص لـ"سيدتي نت"، أنّ السدحان سيغيب عن دراما رمضان 2014، حيث إنه تم تعميد مسلسله التراثي "السربيل" للتلفزيون السعودي بعد رمضان، فيما لم يتمّ التعميد حتى الآن للجزء الثاني من مسلسله الذي قدمه في رمضان الماضي "هذا حنا"، سواء من mbc أو من قناة دبي، لافتاً إلى أنه سيتمّ تكريمه خلال أيام في مهرجان مصريّ كأفضل إنتاج عن الجزء الأول من "هذا حنا". لكن السدحان عاد في الوقت ذاته ليُلمح إلى تقديم والده مفاجأة لجمهوره في رمضان، من دون إعطِاء أيّ تفاصيل.

وأوضح السدحان أنه تمّ الانتهاء تقريباً من بناء قرية شعبية في المزرعة الخاصّة بالفنان عبدالله السدحان غرب الرياض، حيث سيتم فيها تصوير "السربيل" بشكل مميّز وبميزانية ضخمة، مبيّناً أنّه تمّ الاتفاق مع عدد من نجوم السعودية والخليج للمشاركة في العمل، منهم: سعد الفرج وصلاح الملا ومروة محمد وريماس منصور، فيما يجري الاتفاق مع بعض الفنانين من مصر للمشاركة أيضاً.

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