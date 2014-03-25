إيحاءات علا غانم الجنسية تثير حفيظة التلفزيون المصري

ألفاظ إباحية وإيحاءات جنسية ورقص وخمور ومخدرات، هذا ما تضمنته الحلقات الأولى من مسلسل "قلوب" القائم على البطولة النسائية لكلٍّ من علا غانم ونجلا بدر وريهام سعيد والسورية جيهان عبد العظيم؛ وهو ما أثار حفيظة بعض القائمين على التلفزيون المصري، حيث طالبوا بحذف بعض الجمل الحوارية حتى يتمكّنوا من استكمال عرضه. لكن صنّاع المسلسل رفضوا ذلك خوفاً من حدوث خللٍ دراميّ بالعمل، فيما لا يزال الأمر حتى الآن يُثير جدلاً كبيراً داخل أروقة ماسبيرو، حيث من المعروف أن التلفزيون المصري لا يعرض ما يتنافى مع العادات والتقاليد في مصر، وهو ما يجعل المسلسل مهدّداً، إمّا بعدم استكمال العرض وإمّا بالتشويه الدرامي.

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