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"اليوم السابع": حملة السيسى تبدأ عملها رسمياً خلال ساعات

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تحت عنوان "حملة السيسى تبدأ عملها رسمياً خلال ساعات" تقرأ على صفحات "اليوم السابع" غداً، تغطية لكواليس الساعات الأخيرة السابقة لترشح المشير عبد الفتاح السيسى، إضافة إلى قرار المشير بتشكيل قوات تدخل سريع لمواجهة الإرهاب.

وتقرأ على صفحات عدد الأربعاء، كواليس بداية أولى جلسات القمة العربية، المنعقدة فى الكويت، وتأكيدات ولى عهد المملكة العربية على ضرورة مواجهة الإرهاب، فى جميع الدول العربية، فضلاً عن وصف أمير قطر لمصر بـ"الشقيقة الكبرى".

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..

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