"اليوم السابع": حملة السيسى تبدأ عملها رسمياً خلال ساعات

تحت عنوان "حملة السيسى تبدأ عملها رسمياً خلال ساعات" تقرأ على صفحات "اليوم السابع" غداً، تغطية لكواليس الساعات الأخيرة السابقة لترشح المشير عبد الفتاح السيسى، إضافة إلى قرار المشير بتشكيل قوات تدخل سريع لمواجهة الإرهاب.

وتقرأ على صفحات عدد الأربعاء، كواليس بداية أولى جلسات القمة العربية، المنعقدة فى الكويت، وتأكيدات ولى عهد المملكة العربية السعودية على ضرورة مواجهة الإرهاب، فى جميع الدول العربية، فضلاً عن وصف أمير قطر لمصر بـ"الشقيقة الكبرى".

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..

◄حملة السيسى تبدأ عملها رسمياً خلال ساعات.. المشير يقرر تشكيل قوات التدخل السريع لمواجهة الإرهاب.. والإخوان تهدد بالتصعيد

◄أمير قطر يتجاهل تهنئة مصر بالدستور فى القمة العربية تميم يصف مصر "بالشقيقة الكبرى".. ويطالب بفتح المعابر مع غزة.. وولى عهد السعودية يطالب بموقف جماعى من الإرهاب

◄"محلب": قدر مصر أن تكون خط الدفاع الأول ضد "الإرهاب".. شيخ الأزهر فى مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: نشر مذهب السنة هو الحل لمواجهة "التكفيريين" وليس السجن

◄ 28 أبريل الحكم على 683 إخوانياً بينهم "بديع" فى الاعتداء على "مركز العدوة".. ومؤتمر صحفى لـ"المحامين" بالمنيا لتأكيد احترامها لحكم الإعدام بـ"مطاى"

◄الإرهابية تطالب بالتظاهر فى 6 أبريل والحركة ترد: قد نتراجع

◄ Resident evilلعبة فيديو مسيئة للإسلام 15 مليون عربى يستخدمون لعبة "يابانية- دنماركية" تتضمن إلقاء المصحف وتفجير الكعبة.. وشعار "إبليس" على المسجد النبوى

◄ "البدوى" و"الأمين" و"الكحكى" يؤسسون شركة إعلامية مصرية كبرى لإدارة سوق الإعلان علاء الكحكى: الكيان يهدف إلى الوقوف ضد تخريب سوق الإعلان بمصر

◄ معاينة النيابة تكشف وجود أسلحة ومخدرات فى جاليرى أثناء القبض على "العمروسى"