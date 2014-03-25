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تأجيل "عمومية البيطريين" أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانونى

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تأجيل "عمومية البيطريين" أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانونى تأجيل "عمومية البيطريين" أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانونى

أعلن سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين لمدة أسبوعين بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى وهو 300 عضو، مؤكدًا أن الجمعية كان من المقرر أن تبدأ الرابعة إلا أن الحضور كان 129 عضوًا وبعد تأجيلها ساعة وفقًا للقانون حضر 237 عضوًا فقط، لذا فسوف يتم تأجيل الجمعية وفقًا للمادة 13 من القانون.
> وشهدت قاعة الجمعية احتجاجات من الحضور بسبب عدم إمكانية تسجيلهم، وتعالت الأصوات للمطالبة بالتسجيل، فرد النقيب من يريد أن يسجل فليسجل ولكن وفقًا للقانون تم التأجيل وإن أردتم الحديث أمام وسائل الإعلام فيمكننا التحدث كأبناء المهنة الواحدة فى مشاكلنا ولكن الجلسة غير قانونية.

وأوضح النقيب أنه طالب وزير الداخلية بضرورة تأمين الأطباء البيطريين والمجازر أثناء عملهم، ونقول لوزير الداخلية: "لن يعمل الطبيب البيطرى إلا بحماية أمنية".

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