مؤتمر تكنولوجى للمشروعات العلمية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أقامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مؤتمرًا تكنولوجيًّا بقاعة مؤتمرات الجامعة، من خلال منظمة "IEEE MUST SB بالجامعة، بحضور الدكتور محمد عزازى، رئيس الجامعة ورئيس قسم الحاسبات بكلية الهندسة، وطلاب كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات بالجامعة، وممثل عن شركة مايكروسوفت.

وأكد الدكتور محمد عزازى، رئيس الجامعة، خلال كلمته بالمؤتمر، مدى اهتمام الجامعة بتنمية المشروعات والأفكار الطلابية، لإحداث التكنولوجيا التعليمية، وأثنى على فريق العمل من الطلاب الذين يبذلون جهدًا لتقديم الخدمات لطلاب الجامعة.

وأوضح الطالب زياد دياب، رئيس منظمة "IEEE MUST SB" بالجامعة، أن فكرة المؤتمر جاءت من رغبة المنظمة فى ربط طلاب الهندسة والحاسبات بالتكنولوجيا حول العالم، وتعريف الطلاب بكيفية ربط التكنولوجيا بمجال دراستهم، وسد الفجوة بين الدراسة وسوق العمل، موضحًا أن الهدف من الحدث تكوين حدث تكنولوجيا أكبر على مستوى الجامعات المصرية، على أن يقام سنويًا.