8 ملايين غلاية كهربائية للشاي “البويلر” تستهلك ما يعادل إنتاج السد العالي

يتسبب ما يزيد على 8 ملايين غلاية لتسخين مياه الشاي والقهوة “بويلر”، في حرمان المواطن في مصر، من حوالي ألفي ميجاوات كهرباء، عندما تقرر مليون أسرة فقط شرب الشاي في وقت واحد، مما يستهلك هذه الكمية الهائلة من الكهرباء.

وأوضح الدكتور أكثم أبو العلا، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمتحدث باسم الوزارة، أن الإحصاءات تشير إلى أنه تم خلال الثلاثة أعوام الماضية، استيراد حوالي 8 ملايين غلاية مياه لأغراض إعداد الشاي والقهوة، مشيرًا إلى أن قدرة الغلاية الواحدة 2000 وات، أي ما يساوي استهلاك جهاز تكييف قدرة 3 أحصنة.

ونوه بأن ما يضيع من كهرباء على تسخين مياه شرب الشاي والقهوة، يعادل تقريبًا ما ينتجه السد العالي من كهرباء، مشيرًا إلى أنه لا يوجد علاج لهذه المشكلة بعد أن انتشرت ثقافة “البويلر” في مصر واستيراد أكثر من 8 ملايين منها خلال الأعوام الثلاثة الماضية بخلاف ما يتم إنتاجه محليًا.

أ ش أ