بالصور والفيديو.. إصابة 10 بينهم بريطانيان و3 سعوديين و5 مصريين بجنوب سيناء

أصيب 10 أشخاص بينهم سائحان بريطانيان الجنسية و3 سياح سعوديين و5 مصريين فى حادث تصادم بين ميكروباص سياحى ومقطورة محملة بالطوب الاحمر.

تلقى اللواء محمود الحفناوى، مدير امن جنوب سيناء بلاغ يفيد وقوع تصادم بين ميكروباص سياحى وسيارة نقل بمقطورة محملة بالطوب الاحمر رقم “21297″ مما اسفر عن اصابة سائحان انجليز وثلاثة سياح سعوديين و5 مصريين كانوا فى طريقهم لمدينة دهب على بعد 500 متر من كمين دهب شرم الشيخ.

وتبين من المعاينة الأولية إصطدام الميكروباص والمقطورة جانبيا فى دوران.

وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الى مستشفى شرم الشيخ الدولى تحت اشراف الدكتور خالد ابو هاشم مدير مرفق الاسعاف

وقال مدير مرفق الاسعاف ان اصاباتهم بسيطة وتتراوح ما بين اصابات وكسور وجميعهم حالاتهم مستقرة.