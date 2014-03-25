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فرنسا تساهم بـ 152مليون يورو لتمويل مشروعات مكافحة البطالة وتطوير الأحياء بمصر

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فرنسا تساهم بـ 152مليون يورو لتمويل مشروعات مكافحة البطالة وتطوير الأحياء بمصر فرنسا تساهم بـ 152مليون يورو لتمويل مشروعات مكافحة البطالة وتطوير الأحياء بمصر

وقع جون مارك جرافيللينى ، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ، و نيكولا جاليه السفير الفرنسي فى ،  مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط و التعاون الدولي،  إتفاقية تمويل بمبلغ 95 مليون يورو ، لمشروع يهدف إلي دعم التوظيف ، و تحسين ظروف المعيشة في الأحياء الفقيرة ، وذلك في حضور إبراهيم محلب رئيس الوزراء ، وهناء الهلالي مدير عام الصندوق الإجتماعي للتنمية.
> وأوضحت السفارة الفرنسية ، فى بيان صحفى لها ، أن هذا المشروع يحظى بدعم مالي من الإتحاد الأوروبي ، و يتولي تنفيذه الصندوق الإجتماعي للتنمية ، مشيرة إلى أنه ينقسم إلى خطوتين: الأولى وهو فتح خط ائتمان بمبلغ 80 مليون يورو،  للشركات الصغيرة و المتوسطة المنتشرة علي مستوي الجمهورية ،أما الخطوة الثانية فتشمل إعادة تأهيل بقيمة 15 مليون يورو ، لأربعة أحياء عشوائية في القاهرة ، يبلغ تعداد سكانها 1.2 مليون نسمة (عزبة خير الله و الزاوية الحمرا في محافظة القاهرة، أرض اللواء و ميت عقبة في محافظة الجيزة).
> فى السياق ذاته، وقع جرافيللينى المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية الدولية مع البنك المركزي و وزارة الإسكان ، والمرافق ، والتنمية العمرانية ، إتفاقية تمويل لبرنامج تحسين خدمات المياه والصرف الصحي ، في أربع محافظات في صعيد مصر ، (قنا، سوهاج، أسيوط و المنيا)،حيث من المقرر أن يعود هذا البرنامج بالنفع على أكثر من 15 مليون شخص ، وسيتم تمويله من الوكالة الفرنسية بمبلغ يصل إلى 57 مليون يورو،  بالشراكة مع جهات مانحة أوروبية أخرى.
> وفى سياق متصل، بحث جرافيلليى مع عدد من الوزراء ، سبل تعزيز التعاون المستقبلى بين الوكالة الفرنسية الدولية للتنمية ، والحكومة فى مصر ومن بينهم الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ، والدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل والمواصلات ، نظرا لأن حجم تمويل الوكالة الفرنسية لقطاع النقل والمواصلات ، وصل إلى 45 % لاسيما بعد مشروعين إنشاء المرحلة الثانية والثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

أ ش أ

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