تعرّفي إلى أصول مجالس القهوة

برغم اختلاف شكلها وطعمها من بلد لآخر، إلا أنّ القهوة لا تزال ضيفاً دائماً في جميع أنواع المناسبات، خصوصاً في المجالس العربية.

ولذا، تُطلعك خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر على القواعد الأساسية المرتبطة بالجلسات التي تقدّم خلالها القهوة.

- تقام جلسات القهوة في فترة ما بعد الظهر إلى ما قبل العشاء، أي من الرابعة حتى السادسة مساءً، وتمتدّ لحوالى ساعة ونصف ولا تتعدّى الساعتين.

- تعتبر الدعوة إلى جلسة القهوة كباقي الدعوات، ما يوجب عليك الحضور في الوقت.

- تقدّم قطع الضيافة الصغيرة مع فنجان القهوة، ولذا لست بحاجة إلى شوكة وسكين.واحرصي على أن تُبقي الفوطة معك.

- إذا حضر الجلسة ضيف كان صاحب الشرف فيها، فعلى المضيفة أن تجلس قبالته.

- من المرفوض أن تقدّم العاملة المنزلية الضيافة، لأنّ هذه المهمّة تبقى حكراً على سيّدة المنزل.

- ليس من الضروري أن تتماثل الفناجين والصحون، علماً أنه من المرفوض أن تكون مكسورة من أيّ جهة.

- عندما تقدّم القهوة، عليك أن تأخذي الفنجان الموجود أمامك مباشرة.

- من غير المقبول أن يقدم فنجان القهوة، إذا تسرّبت منه بضع قطرات، ويفضّل استبداله، ثم إعادة تقديمه بشكل لائق.

- يجب أن يبقى إصبع اليد الصغير موجّهاً إلى الداخل أثناء التقاط الفنجان لارتشاف القهوة.

- ومن غير اللائق أن يترك أحمر الشفاه أثره على الفنجان.

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