مويس لفيلاني: لاعبو الوسط في سيتي يسجلون.. نحتاج لذلك

يأمل ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد في مشاهدة لاعب وسطه مروان فيلاني يسجل أهدافا للشياطين الحمر.

وتأتي تصريحات المدرب الاسكتلندي قبل ساعات من مواجهة فريقه في الدربي ضد مانشستر سيتي على أرض أولد ترافورد.

وقال مويس عن الصفقة الوحيدة التي أبرمها يونايتد في الصيف الماضي: "أعتقد أن فيلاني بدأ يظهر لمحات من اللاعب الذي نريده".

وتابع "مانشستر سيتي يملك لاعبي وسط يسجلون الكثير من الأهداف، وهذا أمر هام للفريق.. أن تأتيك الأهداف من كل الخطوط".

وأضاف "هذا ما نحتاجه في يونايتد.. نأمل في أن يحدث ذلك مع مروان، لقد قدم مباراة جيدة في مطلع الاسبوع وكاد أن يسجل بالرأس، لم يكن محظوظا لكنه يتحسن".