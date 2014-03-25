كرويف: مشكلة برشلونة تكمن في نيمار

يرى الهولندي يوهان كرويف المدير الفني الأسبق لبرشلونة الإسباني أن مشكلة الفريق الكاتالوني تكمن في لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا بسبب راتبه الكبير.

وقال كرويف لصحيفة (الموندو ديبورتيفو) "هو لاعب عظيم لا أشك في ذلك، لكن لا يمكنك أن تجلب لاعب لديه 21 عاما وتدفع له راتب أكبر اللاعبين الذين فازوا بكل شيء".

وأضاف "بالإضافة لذلك برشلونة لديه أعظم اللاعبين في العالم وهو ليونيل ميسي، ولذلك لا يمكن أن يصبح ولد عمره 21 عاما الشخص الأهم.. هذا ممكن في عمر الـ26 لكن 21 مستحيل".

وانتقل نيمار دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني الصيف الماضي قادما من سانتوس البرازيلي في صفقة يعتقد أنها الأغلى في تاريخ الفريق.