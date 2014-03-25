ميدو يشرح.. لماذا لا يقلقه عدم إحراز الزمالك للأهداف

تحدث أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن المعدل التهديفي الهزيل للفريق الأبيض في المباريات الأخيرة، مؤكدا أن هذا الأمر لا يقلقه كثيرا.

الزمالك سجل هدفا واحدا في أخر خمس مباريات خاضها الفريق بين الدوري الممتاز وأبطال إفريقيا.

وعقب ميدو لـFilGoal.com "المدير الفني يقلق حين لا يصل فريقه لمرمى الخصم كثيرا".

وتابع "الزمالك يهدد مرمى خصومه طوال الوقت، الأزمة فقط في الفاعلية وأننا لا نحول الفرص إلى أهداف".

وأوضح "من أكثر ما يعجبني حاليا في أداء اللاعبين، أننا نقرأ الخصم بشكل جيد ونحضر الخطط اللازمة لضربه، ولهذا نهدده كثيرا".

وأضاف "معدل التهديف تعديله ليس صعبا، ونعمل عليه في الوقت الحالي تقنيا وخططيا مع اللاعبين".