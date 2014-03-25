أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو يشرح.. لماذا لا يقلقه عدم إحراز الزمالك للأهداف

Google+ Print
ميدو يشرح.. لماذا لا يقلقه عدم إحراز الزمالك للأهداف ميدو يشرح.. لماذا لا يقلقه عدم إحراز الزمالك للأهداف

تحدث أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن المعدل التهديفي الهزيل للفريق الأبيض في المباريات الأخيرة، مؤكدا أن هذا الأمر لا يقلقه كثيرا.

الزمالك سجل هدفا واحدا في أخر خمس مباريات خاضها الفريق بين الدوري الممتاز وأبطال إفريقيا.

وعقب ميدو لـFilGoal.com "المدير الفني يقلق حين لا يصل فريقه لمرمى الخصم كثيرا".

وتابع "الزمالك يهدد مرمى خصومه طوال الوقت، الأزمة فقط في الفاعلية وأننا لا نحول الفرص إلى أهداف".

وأوضح "من أكثر ما يعجبني حاليا في أداء اللاعبين، أننا نقرأ الخصم بشكل جيد ونحضر الخطط اللازمة لضربه، ولهذا نهدده كثيرا".

وأضاف "معدل التهديف تعديله ليس صعبا، ونعمل عليه في الوقت الحالي تقنيا وخططيا مع اللاعبين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع