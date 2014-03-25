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بتروجت يبتعد بالصدارة بفوز صعب على المنيا

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بتروجت يبتعد بالصدارة بفوز صعب على المنيا بتروجت يبتعد بالصدارة بفوز صعب على المنيا

ابتعد بتروجت بصدارة المجموعة الثانية بعد أن حقق فوزا صعبا على ضيفه المنيا بهدفين مقابل هدف في الأسبوع الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

ووسع بتروجت الفارق بينه وبين الإسماعيلي أقرب ملاحقيه إلى 5 نقاط كاملة.

وتقدم محمود قاعود لالمنيا في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول إلا أن أحمد الشناوي أدرك التعادل سريعا لبتروجت في الدقيقة الثامنة من الشوط ذاته.

ومع بداية الشوط الثاني سجل مروان محسن مهاجم بتروجت الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 54 ليفتتح أهدافه هذا الموسم، وقبل النهاية سجل المنيا هدف التعادل إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل لتنتهي المباراة بفوز الفريق البترولي 2-1.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بتروجت إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الأول فيما تجمد رصيد المنيا عند 8 نقاط في المركز الأخير.

وفي مباراة أخرى تغلب اتحاد الشرطة على المصري البورسعيدي المنتشي بفوزه على الزمالك الأسبوع الماضي بهدف نظيف.

وسجل خالد قمر مهاجم الشرطة هدف المباراة الوحيد بطريقة رائعة بعد أن استغل كرة ضالة داخل منطقة الجزاء ليسددها على الطائر في شباك أحمد الشناوي، وأضاع اللاعب نفسه ضربة جزاء قبل نهاية المباراة بـ11 دقيقة بعد أن سدد الكرة في العارضة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد اتحاد الشرطة إلى 16 نقطة احتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب فيما تجمد رصيد المصري عند 16 نقطة في المركز السادس.

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