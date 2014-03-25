جنايات الأقصر تؤجل النطق بالحكم في ” مذبحة الزينية ” لـ 25 مايو

قرر المستشار محروس محمد علي، رئيس محكمة جنايات الأقصر، اليوم الثلاثاء ، تأجيل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” مذبحة الزينية ” التي راح ضحيتها مدير مدرسة وموظف إداري إلي جلسة 25 مايو المقبل وذلك بسبب غياب عضو هيئة المحكمة ومحاميى المتهمين.

كانت المحكمة، قد قررت إعادة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” مذبحة الزينية ” الذي قضي فيها علي المتهمين بإحالة أوراقهما إلي مفتي الجمهورية، وذلك بسبب تخلف العضو الأيسر لهيئة المحكمة عن حضور الجلسة .

كان مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطارًا من أهالي قرية الزينية، بالعثور علي جثتي رمضان عوض الله حسن ” 53 سنة ” مدير مدرسة وحدة الزينية قبلي الإبتدائية وإبراهيم محمود إبراهيم ” 42 سنة ” موظف إداري بذات المدرسة غارقتان في دمائهما داخل غرفة الحاسب الآلي.

وتبين أن وراء مقتلهما كلا من محمد عبدالغفار عامر ” 43 سنة ” طيار بالون تجاري وشقيقة معز عبدالغفار ” 50 سنة ” طيار بالون تجاري ومرشح سابق لإنتخابات مجلس الشعب حيث تعدي الجناة علي المجني عليهما بسكين حاد وأحدثا بهما جروحًا قطعية بالمنطقة الأمامية للرقبة إلي جانب طعنهما بعدة طعنات في أماكن متفرقة بالجسد وعثر علي السكين ملطخة بالدماء وملقاة علي الأرض بجوار الجثتين داخل غرفة الحاسب الآلي بالمدرسة.

وإعترف المتهم الأول، أمام النيابة بارتكابه وشقيقه الواقعة حيث أقر بقيام شقيقه بذبح مدير المدرسة والموظف الإداري بسبب تعرض نجله لاعتداء جنسي من قبل الموظف الإداري .