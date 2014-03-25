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وكيل الأزهر يعتذر لدولة الإمارات عن خطايا القرضاوي

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وكيل الأزهر يعتذر لدولة الإمارات عن خطايا القرضاوي وكيل الأزهر يعتذر لدولة الإمارات عن خطايا القرضاوي

تقدم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف وممثله فى مؤتمر وزارة الأوقاف ، المنعقد حاليا بإعتذار لدولة الإمارات العربية المتحدة لما بدر من الدكتور يوسف القرضاوى ، الأستاذ السابق بالأزهر ، ومصرى الجنسية بحق دولة الإمارات وإساءته إليها.

وأوضح الدكتور شومان ، فى مداخلة له خلال المؤتمر أنه يعتذر بإسم الأزهر وبأسمه شخصيا ، لما بدر من القرضاوى دون أن يحدده بالإسم ، قائلا إن هذا الشخص أساء لمصر بلده وللأزهر،  ولعلمائه وتسبب فى مشاكل لمصر مع بعض الدول التى أساء إليها.

وأشار بالعلاقات المتميزه بين ودولة الإمارات ، فى مختلف المجالات وبتعاون مصر ، وأزهرها مع كل الدول الإسلامية والعربية.

وأضاف شومان ، أنه يعتذر لأى دولة لها علاقات قوية مع مصر وأساء لها ذلك الشخص.

حيث أشار الدكتور على بن تميم رئيس وفد الأمارات العربية المتحدة للمؤتمر ، فى كلمته لإمتصاص شعب بلاده من إساءة عالم أزهرى مصرى من على المنبر لدولة الإمارات فى إشارة للدكتور القرضاوى، منبها أن ذلك لايسىء لعلاقات الإمارات القوية مع مصر مما حدا بوكيل الأزهر للرد عليه ، رافضا لإساءة أى مدعى للأزهر لأى دولة شقيقة.

أ ش أ

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