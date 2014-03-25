" 6 أبريل" تلتقى محمد حسنين هيكل لبحث أزمة المعتقلين

التقى وفد من شباب 6 أبريل، برئاسة عمرو على المنسق العام بالكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل.

تأتى الزيارة فى إطار سلسلة لقاءات تقوم بها الحركة مع الشخصيات العامة والأحزاب، لتبادل وجهات النظر حول الوضع السياسى الراهن وسبل الخروج من الأزمات التى تعيشها البلاد.

تطرق اللقاء للحديث حول أزمة المحبوسين وقانون التظاهر، حيث تفهم هيكل وجهة نظر الحركة فيما يخص تعديل قانون التظاهر وفق الدستور.

وأكد هيكل حسب بيان صادر عن الحركة على إيمانه العميق بدور الشباب فى إثراء كافة مناحى الحياة فى مصر، وهو ما عبر عنه فى أكثر من لقاء تليفزيونى ومع المسئولين.

حضر اللقاء محمد كمال نائب مدير المكتب الإعلامى ومصطفى ماهر ومحمد مصطفى أعضاء المكتب.