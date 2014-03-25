نقيب العلميين: كادر المهن الطبية "غير منصف"

أكد الدكتور محمد فهمى طلبة نقيب العلميين، أن النقابة تعزيزا لتواجد أعضائها ومشاركتهم المؤثرة فى بناء المجتمع ، ستواصل سعيها للنهوض بالمسئولية الملقاة على عاتقها والمتمثلة فى النهوض بمستواهم المادى والأدبى خلال مشوارهم العملى وبعد سن التقاعد، والعمل على الدفاع عن حقوقهم المشروعة التى تحفظ كرامتهم أمام أقرانهم من ذوى المهن الأخرى العاملين فى نفس المجال، مشيرا إلى أن مشروع قانون كادر المهن الطبية تضمن واقعا غير منصف وغير مقبول للعلميين العاملين فى المجال الطبى، ولهذا فإن النقابة تعتبر هذا الموضوع قضية جوهرية وأولوية من أولويات عملها.

وأوضح - فى تصريح له اليوم - أن النقابة تقف سندا داعما لأعضائها ولن تتراجع عن مسئوليتها تجاههم الى أن تزول كافة أشكال التمييز المهنى الذى يعانى البعض منهم فى أعمالهم وترفضه النقابة، رفضا كاملا شكلا وموضوعا، وتعمل من أجل أن يكون العلميين محورا أساسيا فى تطوير المجتمع ودافعا هاما لتحقيق تقدمه، لافتا إلى أن المجتمع الذى ننشده مجتمعا يتأسس على العلم والتحديث والتطوير وفتح آفاق التطوير والتغيير.

> وقال إن النقابة تعمل وفق رؤية واضحة للمستقبل تستهدف الحفاظ على استقرار اعضائها وتحقيق طموحاتهم ، و ترتكز اركانها على الدفاع عن مشاركة العلميين فى المنظومة الطبية دون تمييز بينهم وبين باقى عناصرها ، والعمل على تنفيذ اقتراح زيادة عدد سنوات الدراسة الى خمس سنوات فى كليات العلوم باضافة سنة تطبيقية بما يساهم فى توسيع دوائر ومجالات عملهم ، بالاضافة الى الخدمات والبرامج التدريبية والانشطة الاخرى المعتادة التى توفرها النقابة لاعضائها وتحدثها وترتقى بها بشكل دائم ومستمر .

واشار نقيب العلميين الى أن مشاركة العلميين فى بناء المجتمع اصبحت ضرورة ملحة اليوم أكثر من اى وقت مضى ، اذ تنتظرهم مسئولية كبيرة وواجب وطنى تفرضه عليهم المرحلة الحالية ، والتى تتطلب من الجميع القيام بواجباتهم فى كافة ميادين العمل والانتاج والمشاركة فى بناء مجتمع متطور يتزايد انفتاحه على العالم ويتعاظم اعتماده على العلم والتجربة ويكتسب كل يوم مفاهيم وافكار أكثر حداثة .