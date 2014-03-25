اتحاد المنظمات المصرية بهولندا ينظم ندوة عن مشاكل أبناء الجالية

عقد اتحاد المنظمات المصرية بهولندا ندوة عن الأسرة المصرية بالمهجر، لبحث مشاكل أبناء الجالية المصرية، والحفاظ على تماسكها، بمشاركة أعضاء الاتحاد محمد هلال أشرف الشرقاوى ومحمد عابدين وعبده الشرقاوى والمحامية منى شعبان والناشطة غدير المصرى والناشطة عبير احمد رئيس مؤسسة كليوباترا كبرى المنظمات النسائية فى أوروبا.

وقالت مصطفى الأمير، المنسق الإعلامى لاتحاد المنظمات المصرية بهولندا، أنه تم عقد ندوة خاصة للتعريف بحماية حقوق الطفل صحيا وتعليميا ورياضيا ونفسيا، مضيفاً أنه تم اختيار كل من سارة إبراهيم إخصائية رعاية الطفولة، وسامية عبارى الباحثة فى مجال حماية الطفولة، بعمل شرح وافى حول اللقوانين المحلية بهولندا فيما يخص النزاع على الأبناء فى حالة الطلاق.

وتابع: "الندوة تحدثت عن حالات الطلاق سواء للأسر المصرية أو من الزواج المختلط وصعوبة فهم الإجراءات لضعف عامل اللغة والثقافة المحدودة لدى البعض ومنع الإعتداء البدنى والنفسى على أطفالنا وبعض حوادث التمييز أو العنصرية".