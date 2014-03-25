وزير الأوقاف: بعض الدول تستخدم الخلاف المذهبى فى الصراع السياسى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير اﻷوقاف، أن الوزارة لا تتأخر عن مصلحة مصر، لكن تنفيذ الأفكار ربما يتوقف لفترة ويتم تنفيذه بعد فترة، مثل مناقشة منفذى العنف بالسجون، مؤكدًا أن التقريب بين المذاهب لو كان دينيًا فقط لكان سهلا، لكن بعض الدول تستخدم الخلافات المذهبية فى الصراع على المصالح الدينية، مؤكدًا أننا خرجنا من التكفير الدينى إلى التكفير السياسى والمصالح الخاصة.

وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى، عقده اليوم الثلاثاء، أن الوزارة سوف تعلن خلال شهر بالأسماء عبر موقعها خطباء المكافأة، مضيفًا أنه بمجرد الإعلان عن توظيف عدد من الموظفين بوزارة الأوقاف، تم استغلال ذلك فى مافيا التوظيف، مشيرًا إلى الوزارة لم تخص أحدًا فى قرار بالأمر المباشر حتى اﻵن.

وأشار الوزير، إلى أنه كان هناك نصب ممنهج على المواطنين على أنهم موظفون بالمساجد، تسبب فى تكدس 7000 عامل وهمى، مطالبًا الجميع بالنظر فى موقع الوزارة، وبيان أسماء المعينين على الموقع ودون ذلك يعتبر نصبًا، مؤكدًا أن أى شخص تورط فى فساد فسوف يحاسب.