أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الأوقاف: بعض الدول تستخدم الخلاف المذهبى فى الصراع السياسى

Google+ Print
وزير الأوقاف: بعض الدول تستخدم الخلاف المذهبى فى الصراع السياسى وزير الأوقاف: بعض الدول تستخدم الخلاف المذهبى فى الصراع السياسى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير اﻷوقاف، أن الوزارة لا تتأخر عن مصلحة ، لكن تنفيذ الأفكار ربما يتوقف لفترة ويتم تنفيذه بعد فترة، مثل مناقشة منفذى العنف بالسجون، مؤكدًا أن التقريب بين المذاهب لو كان دينيًا فقط لكان سهلا، لكن بعض الدول تستخدم الخلافات المذهبية فى الصراع على المصالح الدينية، مؤكدًا أننا خرجنا من التكفير الدينى إلى التكفير السياسى والمصالح الخاصة.

وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى، عقده اليوم الثلاثاء، أن الوزارة سوف تعلن خلال شهر بالأسماء عبر موقعها خطباء المكافأة، مضيفًا أنه بمجرد الإعلان عن توظيف عدد من الموظفين بوزارة الأوقاف، تم استغلال ذلك فى مافيا التوظيف، مشيرًا إلى الوزارة لم تخص أحدًا فى قرار بالأمر المباشر حتى اﻵن.

وأشار الوزير، إلى أنه كان هناك نصب ممنهج على المواطنين على أنهم موظفون بالمساجد، تسبب فى تكدس 7000 عامل وهمى، مطالبًا الجميع بالنظر فى موقع الوزارة، وبيان أسماء المعينين على الموقع ودون ذلك يعتبر نصبًا، مؤكدًا أن أى شخص تورط فى فساد فسوف يحاسب.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات