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بالصور.. طلاب يعرضون مشروع العربة الميكانيكية أمام البحث العلمى

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تواجد اليوم الثلاثاء عدد من طلاب وأساتذة كلية الهندسة بجامعة أسيوط إلى محيط أكاديمية البحث العلمى الكائنة بشارع قصر العينى، وقاموا بعرض نموذج لمشروع تحت مسمى العربة الميكانيكية المتنقلة وتهدف لتعليم الطلبة كيفية التعامل مع آلات الخراطة، والسمكرة، واﻹلمام بمجال الإلكترونيات والدوائر الإلكترونية.

ولاقت الفكرة ترحيبا واهتماما من المارة حيث وقف العديد من المواطنين المارين بمحيط أكاديمية البحث العلمى للاستفسار عن ماهية المشروع .

وقال المهندس مصطفى بيومى أحد المشاركين فى تنفيذ المشروع "الفكرة دى أول مرة يتم تنفيذها فى القاهرة"، وأضاف بيومى لـ "اليوم السابع " هدفنا تعميم الفكرة على كافة المدارس الصناعية فى جميع محافظات وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة " مشيراً إلى أن أكاديمية البحث العلمى هى المشرف والممول الرئيسى للمشروع.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بجامعة أسيوط فى عام 2009 بتمويل من صندوق RDIبالتعاون مع الاتحاد الأوروبى لمدة سنة واحدة، وتم تأسيسها لتكون ذاتية التمويل ولخدمة المجتمع ، فيما يخضع المشروع لإشراف نخبة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة أسيوط فى مختلف التخصصات يعاونهم مجموعة من الخبراء المتميزين فى المجال الهندسى.

وتقدم الوحدة الاستشارات الفنية والخبرات العلمية للهيئات والوزارات الحكومية والشركات على الصعيدين المحلى والدولى، كما تنظم العديد من الدورات التدريبية للمهندسين والفنيين بالشركات والهيئات والوزارات فى التخصصات الهندسية والفنية المؤهلة لسوق العمل .

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