توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي

أكد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز ، أن الوزارة على إستعداد لدعم الشباب المخترعين ومخاطبة جميع الجهات والوزارات المعنية ، لإتاحة ما يحتاجونه من معامل بحثية ودراسات ومعلومات وغيرها، أمامهم شريطة توجيه أبحاثهم في المسار الصحيح من قبل الأساتذة المتخصصين.

> وأضاف الوزير ، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء ، بمركز التعليم المدني بالجزيرة عقب توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي ، أن الشباب هم أكثر الفئات التي تحتاج للمساعدة والدعم، مشددا أنه على الدولة التركيز على الشباب وتوفير فرص عمل لهم في هذه المرحلة.

> وأوضح عبد العزيز ، أنه إتفق مع شباب المخترعين خلال اللقاء الذي جمعهم اليوم الثلاثاء، على إنشاء كيان محدد يجمعهم معا ليقدموا أفكارهم المختلفة حول الإختراعات والإبتكارات البناءة ، تمهيدا لقيام الأساتذة المتخصصين بتحديد أهمية أبحاثهم، وحاجة مصر لها لتحقيق التقدم في مختلف المجالات.

> وأكد أن هناك خطة لوزارة الشباب والرياضة ، عن إنشاء منشآت شبابية ورياضية خلال الفترة المقبلة ، بجميع المحافظات لخدمة الشباب، مؤكدا أن توقيع البروتوكول مع وزارة التضامن الإجتماعي ، يأتي في إطار تطوير البنية الأساسية بمراكز الشباب بجميع المحافظات.

> وأوضح عبد العزيز ، أن حجم الإنشاءات الرياضية ضخم وكبير، مقدما الشكر للوزراء الرياضة السابقين، وقال إن لهم الفضل في تطوير الإنشاءات الرياضية الموجودة حاليا.

> من جهتها، قالت غادة والي ، وزيرة التضامن الإجتماعي ، إن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في مجالات تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل ، وإيجاد منظومة مشتركة للإستفادة من قدرات الشباب في تنمية المجتمع.

> وأشادت الوزيرة بالدور الكبير الذي يلعبه المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ، في تطوير المنظومة الشبابية والرياضية، وأضافت أن تطوير مراكز الشباب على مستوى مصر ، سيعمل على إتاحة الفرصة لتنمية الشباب.

> من جهة آخرى، حضر وزير الشباب والرياضة إجراء قرعة دور الـ 8 والدور قبل النهائي والنهائي ، لبطولة مراكز الشباب، حيث أجرى القرعة مازن مرزوق ، رئيس لجنة المسابقات بدوري مراكز الشباب.

أ ش أ