بالصور..وزير الآثار يتابع أعمال ترميم مقابر العمال بـ”دير المدينة” غرب الأقصر

تابع الدكتور محمد ابراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، أعمال تطوير وترميم مقابر العمال بمنطقة دير المدينة، وكذلك تركيب ورفع تمثالى الملك أمنحتب بعد إفتتاحهما قبل أيام إلى جانب تفقد أعمال تجهيز نسخة مقبرة توت عنخ آمون وإعدادها للزيارة تمهيدًا لإفتتاحها رسميًا.

ووجه الوزير، بوضع ماكيت تفصيلى لمعبد أمنحتب فى صورته الأصلية وهو ما رحبت به البعثة التى أشاد الوزير بجهودها والبعثات الأخرى بمختلف المناطق.

في سياق متصل، إستمع وزير الآثار، لمطالب العاملين بالمشروعات الأثرية خاصة بمعبد أمنحتب ومقابر العمال الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور مؤكدًا لهم أن الأمر بيد وزارة المالية وأن ما ينطبق عليه سيسرى عليهم.

وأكد الوزير، علي أن معبد أمنحتب ومقابر العمال إضافة حقيقية لكنوز مصر الحضارية كما أكد على ضرورة الإسراع بإنهاء العمل فى نسخة مقبرة توت عنخ آمون لفتحها أمام الزيارة وتخفيف الضغط عن المقبرة الأصلية بوادى الملوك.

كان الدكتور محمد إبراهيم، وزير الأثار قد تفقد عدة مشروعات أثرية بالبر الغربى بالقرنة برفقة الدكتور على الأصفر، رئيس قطاع الأثار المصرية، والدكتورعبد الحكيم كرار المشرف العام على منطقة أثار مصر العليا وإبراهيم سليمان المشرف العام على أثار الأقصر وعدد من أعضاء البعثات الأجنبية العاملة في تجهيز وإعدادا عدد من المشروعات الأثرية تمهيدا لأفتتاحها قريبا أمام زيارة الوفود السياحية.

بدأ الوزير، جولته بتفقد تمثالين للملك أمنحتب الثالث أحدهما وهو جالس داخل فناء الأعمدة بالبيلون الثانى والمنحوت من حجر الكوارتزيت الأحمر والثانى هو التمثال الشرقى للبوابة الشمالية بعد تجميعه وترميمه عقب نقله قبل عامين إلى ناحية الغرب بمسافة 100 متر وذلك عن طريق البعثة المصرية الأوروبية برئاسة الدكتور محمد عبد المقصود المشرف العام على البعثة وقيادة الدكتورة هوريج سوريزيان رئيسة البعثة الأوروبية المصرية العاملة بالمنطقة.