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مشادة كلامية بين “رشوان” وصحفيى “المطبوعات الحزبية” المتوقفة عن الصدور

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مشادة كلامية بين “رشوان” وصحفيى “المطبوعات الحزبية” المتوقفة عن الصدور مشادة كلامية بين “رشوان” وصحفيى “المطبوعات الحزبية” المتوقفة عن الصدور

في إطار انتخابات نقابة الصحفيين على أعضاء صندوق التكافل ..حضر  ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لمقر النقابة، لحضور انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل، للمشاركة فى عملية التصويت المستمرة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تغيبه عن حضور الجمعية العمومية للصندوق صباح اليوم.

ويتوافد الصحفيون أعضاء الصندوق إلى النقابة للمشاركة فى اختيار أعضاء مجلس إدارة صندوق التكافل الـ6 الجدد التى يتنافس عليها 19 مرشحا.

فيما وقعت مشادة كلامية بين عدد من الصحفيين من الصحف المتوقفة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، مطالبين بسرعة حل مشاكلهم، متهمين مجلس نقابة الصحفيين بالتقاعس فى حل أزمتهم.

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