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رئيس الشهر العقاري بالشرقية: تم استبعادي من منصبي مجاملة لصديق رئيس المصلحة

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رئيس الشهر العقاري بالشرقية: تم استبعادي من منصبي مجاملة لصديق رئيس المصلحة رئيس الشهر العقاري بالشرقية: تم استبعادي من منصبي مجاملة لصديق رئيس المصلحة

الشهر العقاري

دعا عيد إبراهيم عبدالمعطى، القائم بأعمال وكيل وزارة الشهر العقارى بالشرقية، وزير العدل للتحقيق العاجل فى واقعة تعيين وكيل وزارة جديد للشهر العقارى بالمحافظة.
> وقال عبدالمعطى ، انه تم استبعاده رغم احقيته بالمنصب وعلما بأنه قائم بالاعمال كأمين لمكتب الشرقية منذ عام، ورغم وجود تحقيقات مفتوحه مع المعين الجديد بديوان المصلحة العامة للشهر العقارى،.بالمخالفة للقانون.
> وناشد وكيل الشهر العقاري السابق وزير العدل ببحث الاسباب الخفية لاستبعاده، وحفظ كافة التحقيقات مع المعين الجديد من قبل المصلحة دون سبب واضح، مؤكدا أن المعين الجديد يفتقر الى شروط التعيين فى المنصب، لكن تم تعيينه لانه صديق رئيس المصلحة علي حد قوله.

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