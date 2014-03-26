المجلس القومي للمرأة : دورة تدريبية استعدادا لانتخابات البرلمان في بني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

أكد اللواء محمد عزت فتح الباب السكرتير العام لمحافظة بني سويف أن ثورتي 25 يناير و 30 يونيو كشفتا عن وجه جديد للمرأة المصرية لم يعتاده مجتمعنا من قبل ، مشيرا إلى وقوف المرأة " المصرية الثائرة "جنباً إلى جنب مع الرجل في ساحة ميدان التحرير وهي الآن تتبارى وتتعاون في بناء الوطن واستكمال مؤسساته الديمقراطية ولاسيما وأن دستور البلاد الجديد أعطى للمرأة حقوقها،

جاء ذلك في كلمته بالإنابة عن المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف في الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي، الذي يقيمه المجلس القومي للمرأة ،،تحت عنوان "إدارة الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب" بحضور أعضاء المجلس بالقاهرة وبني سويف .

الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف لإعداد المرأة لكيفية إدارة الحملات الانتخابية لمجلس النواب القادم حيث يتم تدريب السيدات من مختلف القطاعات والأحزاب والجمعيات الأهلية وتدريبهن بالأسلوب الأمثل لوضع برنامج انتخابي يتضمن احتياجات المرحلة القادمة واحتياجات المواطنين .





شبكةعيونالإخبارية

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