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امرأة سورية تضرم النار بنفسها أمام مكتب للأمم المتحدة شمال لبنان

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أقدمت امرأة سورية قبل ظهر، الثلاثاء، على إضرام النار في نفسها أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة طرابلس الساحلية، شمال لبنان.

وذكر مصدر رسمي لبناني أن امرأة سورية تدعى مريم خولة أضرمت النار في نفسها أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة طرابلس وقام عدد من الأشخاص بإخمادها وتم نقلها الى أحد مستشفيات المنطقة ولم تعرف أسباب الحادثة.

وفي حادثة أخرى أقدم صاحب محطة للمحروقات في بلدة عانا، في البقاع الغربي شرق لبنان، على إضرام النار في نفسه، احتجاجا على قرار إخلاء المحطة قام رجال قوى الأمن الداخلي اللبناني بتنفيذه.

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